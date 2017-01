Elise nous emmène chez Jean-Louis qui va nous expliquer comment il cuisine la Bourride de Lotte, un mets de poissons et de fruits de mer, originaire de Provence et voisin de la Bouillabaisse. Au fil de la recette, notre ami Traiteur de métier, donne également divers conseils et astuces, qu’utilisent les cuisiniers professionnels.