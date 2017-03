Elise rencontre Patmana le marseillais. Ce chansonnier à la gouaille provençale est inspiré par sa ville de naissance et met à l’honneur des personnages hauts en couleurs tels que boulanger de la Treille ou son pépé et sa mémé. Dans ses chansons, il décrit avec humour les beautés de Marseille et le caractère des provençaux.