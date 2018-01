Michel, photographe animalier en Camargue

Michel se rend fréquemment dans le parc ornithologique de Pont-de-Gau pour observer et photographier les oiseaux de Camargue. Notre photographe amateur et passionné, aime arpenter les chemins le long des étangs pour y saisir les flamants, hérons cendrés, aigrettes et autres espèces. Il aime les prendre en vol et se plait, en hiver, à venir capturer la parade nuptiale des flamants roses. Frédéric le directeur du parc, nous présente les installations qui permettent aux visiteurs d’approcher les oiseaux au plus près.