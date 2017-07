Nous retrouvons Jean Coutarel le Tambourinaire provençal, au pied du moulin de Daudet. Il a consacré toute sa vie au spectacle en présentant durant une quarantaine d’années plus de 6500 représentations de contes histoires et musique de Provence. Il sort son premier livre et c’est dans le rôle de passeur de mémoire qu’il confie ses textes inédits.