Le Musée Raimu à Marignane

La mémoire de l’interprète de « La femme du boulanger », de « La fille du puisatier » et de la célèbre trilogie « Marius », « Fanny », « César » est toujours vivace, grâce à sa petite fille Isabelle Nohain-Raimu. En présentant son musée, elle tient à rappeler que son oeuvre était bien plus large, puisque l’acteur fétiche de Pagnol, a interprété un grand nombre d’autres films et pièces de théâtre.