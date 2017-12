L’année 2017 se termine, Elise et Jean-Paul parlent de l’activité qui s’est déroulée durant l’année écoulée, sur ProvenceTV. C’est l’occasion de connaître les reportages qui ont été les plus visionnés par les internautes, ces 12 derniers mois. On y retrouve aussi, un mini Bêtisier, des images cachées au montage, réunies dans une compilation de situations comiques.