Le village provençal de Noël

Nous rencontrons Jean-Claude Lohé un passionné de crèche et de santons qui, chaque année, installe son village provençal dans le jardin devant sa maison. Tout a commencé en 2003 à l’époque il avait créé une petite crèche illuminée. En voyant de nombreuses personnes s’arrêter et regarder, cela lui a donné l’idée de l’agrandir d’année en année, jusqu’à atteindre aujourd’hui 110 m2. Son épouse et lui, grands fervents de traditions provençales, la font visiter durant un mois et demi entre Décembre et Janvier.