Balade au fil de l’eau à Volonne

Voici notre avant dernier reportage (prévu et promis). Luigi nous emmène en balade à Volonne dans les Alpes-de-Haute-Provence. Nous suivons les cours d’eau de la commune et apprécions la nature environnante. Cette petite ville médiévale, proche de Château-Arnoux possède un riche passé historique et certaines constructions sont encore là pour en témoigner. Notre guide passionné emmène fréquemment ses visiteurs en commentant les lieux. Il a écrit un livre qui permet découvrir, canaux et torrent, la nature et le patrimoine de ce joli coin de Provence.