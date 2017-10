Balade à Saignon en Luberon

C’est une jolie balade automnale que nous fait découvrir Alain, à proximité d’un des plus beaux villages du Luberon qu’est celui de Saignon. En traversant des petits sentiers boisés, nous visitons les bories, rendons hommage à François Morénas un illustre personnage de la commune. Nous découvrons ce charmant village provençal et ses nombreux vestiges et allons visiter le hameau de Rocsalière, avant de terminer par le Rocher des Druides.