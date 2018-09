Rencontre avec Li Galoi Prouvençau

Pour notre dernier film, Elise rencontre un groupe de traditions provençales à Maussane. Ce sont de véritables passionnés de musique, de danse et de chants, qui assurent les animations sur notre région. Les costumes sont réalisés par les dames du groupe. Ils aiment aussi apporter du bonheur aux personnes qui en ont besoin, en maison de retraite. Tout se termine avec l’hymne qui fait tant vibrer celles et ceux qui ont la Provence dans le coeur. Un grand merci à tous les participants de nos reportages et à nos fidèles internautes qui nous ont encouragé, durant ces dix dernières années.