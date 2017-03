Le Garlaban, sur les traces de Pagnol

Alain notre guide, nous fait découvrir les chemins du Garlaban, si chers à Marcel Pagnol. Natif d’Aubagne le cinéaste provençal fréquentait les collines dans son enfance et ces lieux l’ont inspiré pour réaliser ses plus grands films. Une belle balade nature avec un retour sur les endroits mythiques du cinéma français. Alain rencontre aussi un graveur passionné de la Provence et des oeuvres du grand cinéaste.