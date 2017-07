Film réalisé par notre partenaire Jean Coutarel.

Un documentaire tourné et réalisé par Jean Coutarel, le narrateur. Il nous parle de la Nesque une rivière qui prend sa source dans les monts de Vaucluse pour se jeter 53 kms plus loin dans la Sorgue à Velleron. C’est l’occasion de découvrir et suivre l’histoire et la géographie des lieux qui jalonnent son parcours … Une découverte enrichissante de la nature vauclusienne qui a beaucoup de charme.