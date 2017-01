Nous assistons à la belle manifestation animée par l’association Histoire d’Aix et de Provence. Les Rois Mages, suivis de leurs dromadaires et de leurs serviteurs et autres accompagnants, marchent dans les rues de la ville d’Aix-en-Provence. Ils s’arrêtent, de place en place, pour chanter avec la foule les chants traditionnels de Noël.