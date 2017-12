Le grand Marché Truffes et Gastronomie de Rognes

Le dimanche d’avant Noël, la commune de Rognes organise chaque année son grand marché Truffes et Gastronomie. De nombreux trufficulteurs provençaux et producteurs gastronomiques locaux et d’autres régions viennent proposer leurs spécialités, si prisées à l’approche des fêtes. Nous rencontrons des spécialistes de la truffe qui évoquent leur profession et Pépette la cochonne, qui nous fait une démonstration de cavage.